После определенного разочарования во власти, маятник пойдет в другую сторону, но голосовать будут не за предыдущих политиков. При этом, возможна поддержка региональных лидеров
Об этом сказал идеолог Александр Доний в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.
"Ощущение, что после того, как маятник один раз качнулся к революционным силам, которые с Майдана, после того была определенная дискредитация, маятник качнулся к отказу от вообще любого политикума. Условный свадебный фотограф, условно, то есть, я не знаю этого парня, может он как депутат себя и проявит. Но голосовали специально всех, кто не является политиками: от Зеленского, до свадебного фотографа. То теперь тоже, после определенного разочарования, а оно, согласно социологии, идет - маятник пойдет в другую сторону, но не к предыдущим политикам. Но к кому. Теоретически, ставка на региональных лидеров - она может быть самой мощной", - сказал Александр Доний.
Он отметил, что у региональных лидеров есть и политический опыт, и колоссальное влияние. Но на их почве может вызреть тот, кто захочет всю власть.
"Вопрос в том, что они не будут готовы подчиняться ему, возможно, как власти абсолютно авторитарной. То есть, здесь вот вопрос, вот у них будет баланс - кто влиятельнее: региональные элиты, или будущий всеукраинский лидер", - добавил Доний.
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