"Ощущение, что после того, как маятник один раз качнулся к революционным силам, которые с Майдана, после того была определенная дискредитация, маятник качнулся к отказу от вообще любого политикума. Условный свадебный фотограф, условно, то есть, я не знаю этого парня, может он как депутат себя и проявит. Но голосовали специально всех, кто не является политиками: от Зеленского, до свадебного фотографа. То теперь тоже, после определенного разочарования, а оно, согласно социологии, идет - маятник пойдет в другую сторону, но не к предыдущим политикам. Но к кому. Теоретически, ставка на региональных лидеров - она ​​может быть самой мощной", - сказал Александр Доний.