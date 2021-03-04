Чому «соросята» в українській політиці грають важливу роль? В програмі «Романенко. Бесіди» політтехнолог Максим Карижський, глава консалтингового агентства Karyzhsky. Communications пояснив силу «соросят».

«Їх сила - в послідовності та в чітко визначених завданнях. Як і в будь-якій роботі, важливо сказати: навіщо особисто тобі це потрібно? Коли якийсь персонаж заявляє: я виступаю за те-то, завжди постає питання: а ти чому за це? Особисто тобі це навіщо?», - каже експерт.

Карижський говорить, що мати свою зацікавленість це нормально, але треба про неї треба казати прямо. З боку України не було послідовного плану дій та підтримки комунікації. Американсько-український порядок не був запроваджений. Про стратегічне партнерство заявляли, а далі маршрут не був розроблений. Деталі та зміст партнерства не обговорювалися. Гасла нових політиків про європейську інтеграцію неабияк перекрили шлях партнерству.

Політтехнолог впевнений, що постраждали не тільки україно-американські стосунки, а й вся зовнішня політика. Це гасло було приречене на нездійснені забов’язання. Євросоюз обіцяв тільки підписання угоди, а не членство. Про це політики говорили Україні прямо і неодноразово.

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