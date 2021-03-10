Функцию и значение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля очертил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» идеолог Алексей Доний

«Держать статус-кво. Других функций прорывных власть пока не нащупала», - комментирует идеолог ситуацию в стране. По его мнению, основательные указания можно давать только при наличии стратегического видения, а его как такового не было. Алексей Доний объясняет, что победа Владимира Зеленского обусловлена ​​его позицией контрэлиты политической системе Украины.

Эксперт рассказывает, что «Слуга народа» не имела статуса даже партии к выборам, сейчас же ситуация противоположная - это тысячи депутатов. «Соответственно, говорить о каком-то стратегическом курсе не приходится. Вся риторика базировалась на альтернативе курса предыдущего президента, власти, абсолютно логично», - объясняет он свою позицию.

Тем не менее, нынешняя власть не предлагает какую-либо альтернативу относительно предыдущей. Доний вспоминает о провале «Большого строительства»: инфраструктура не улучшилась, а рабочие места не появились. Так же провалилась идея круглых столов, их содержание не было достаточно понятным, мол, вместо стратегии они стали просто отчетом чиновников.