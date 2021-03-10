Функцию и значение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля очертил в программе «Что дальше» на канале «Знай24» идеолог Алексей Доний
«Держать статус-кво. Других функций прорывных власть пока не нащупала», - комментирует идеолог ситуацию в стране. По его мнению, основательные указания можно давать только при наличии стратегического видения, а его как такового не было. Алексей Доний объясняет, что победа Владимира Зеленского обусловлена его позицией контрэлиты политической системе Украины.
Эксперт рассказывает, что «Слуга народа» не имела статуса даже партии к выборам, сейчас же ситуация противоположная - это тысячи депутатов. «Соответственно, говорить о каком-то стратегическом курсе не приходится. Вся риторика базировалась на альтернативе курса предыдущего президента, власти, абсолютно логично», - объясняет он свою позицию.
Тем не менее, нынешняя власть не предлагает какую-либо альтернативу относительно предыдущей. Доний вспоминает о провале «Большого строительства»: инфраструктура не улучшилась, а рабочие места не появились. Так же провалилась идея круглых столов, их содержание не было достаточно понятным, мол, вместо стратегии они стали просто отчетом чиновников.
Напоминаем, выполняя условия «зеленого» меморандума, правительство Дениса Шмыгаля нарушает ряд договоренностей.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Вигиринский считает, что Дениса Шмыгаля не запомнят как премьера.