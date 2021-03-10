Закупка Украиной электрической энергии на Белорусской АЭС не просто разрушает украинскую энергосистему, но и создает угрозу для жизни и здоровья целого региона
Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондарь.
«К большому сожалению, Украина, вместо тотального бойкота станции бок о бок с европейскими странами, решила финансово поддерживать Белорусскую АЭС, которая несет угрозу для безопасности всего региона. И это не только энергетической безопасности Украины, а прежде всего жизнь и здоровье людей всего континента», - заявил нардеп на своей странице в Facebook.
По его словам, только с начала года украинские компании приобрели на Белорусской АЭС не менее 470 млн кВт часов.
Бондарь также поддержал инициативу депутатов Верховной Рады относительно неотложной инспекции
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Белорусской АЭС специалистами МАГАТЭ.
"На прошлой неделе коллеги-народные депутаты направили обращение в МАГАТЭ в отношении Белорусской АЭС. Разделяю их обеспокоенность относительно безопасной работы этой станции, сооруженной кремлем осенью прошлого года на севере Беларуси», - добавил нардеп.
Напомним, Украина начала импорт электрической энергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Основным импортером стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.
В феврале 2021 года Европейский парламент принял резолюцию с требованием остановки работы Белорусской АЭС которая несет угрозу для безопасности в целом регионе. По словам народного депутата Валентина Наливайченко, следствием резолюции Европарламента могут стать международные санкции, в том числе против украинских компаний-импортеров.