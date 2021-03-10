Закупка Украиной электрической энергии на Белорусской АЭС не просто разрушает украинскую энергосистему, но и создает угрозу для жизни и здоровья целого региона

Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондарь.

«К большому сожалению, Украина, вместо тотального бойкота станции бок о бок с европейскими странами, решила финансово поддерживать Белорусскую АЭС, которая несет угрозу для безопасности всего региона. И это не только энергетической безопасности Украины, а прежде всего жизнь и здоровье людей всего континента», - заявил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, только с начала года украинские компании приобрели на Белорусской АЭС не менее 470 млн кВт часов.

Бондарь также поддержал инициативу депутатов Верховной Рады относительно неотложной инспекции

Белорусской АЭС специалистами МАГАТЭ.

"На прошлой неделе коллеги-народные депутаты направили обращение в МАГАТЭ в отношении Белорусской АЭС. Разделяю их обеспокоенность относительно безопасной работы этой станции, сооруженной кремлем осенью прошлого года на севере Беларуси», - добавил нардеп.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Основным импортером стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.

В феврале 2021 года Европейский парламент принял резолюцию с требованием остановки работы Белорусской АЭС которая несет угрозу для безопасности в целом регионе. По словам народного депутата Валентина Наливайченко, следствием резолюции Европарламента могут стать международные санкции, в том числе против украинских компаний-импортеров.