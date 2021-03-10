Философ и политолог Андрей Ермолаев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» сравнил политиков с предпринимателями.

«Представим себе на минуту, что мы говорим не о политиках, а о молодых предпринимателях, которые пригласили в бизнес-школу. Там часто выступают специалисты по праву, по, собственно, организации предпринимательской деятельности, по каким-то особенностям законодательства и часто, львиная доля времени, это психологические консультации, способы общения и прочие дела», - говорит эксперт.

Но, подчеркивает Ермолаев, было бы странно услышать в бизнес-школе совет, что задача предпринимателя – снять офис, надеть хорошие часы, развести банкира, взять кредит и убежать.

«Так можно, конечно, представлять бизнес-деятельность, но если бы этому учили предпринимателей, то у нас за короткое время мировая экономика развалилась бы. Мы все бежали бы в банки, развели банкиров, все бы рухнуло и закончилось переворотом и репрессиями. И в политике та же история», - рассказывает политолог.

Он объяснил, что такое политика.

«Политика – это не сфера самовыражения. Политика – это ответственная сфера, в которой каждый, кто приходит в политику, несет в себе и за собой ответственность представить и отстоять социальные интересы», - констатировал Ермолаев.

Эксперт отметил, что каждое общество разное, и новые общества все сложнее описывать.

«Мы вообще переживаем сложный период изменения структуры, изменения стратификации современных обществ. Они все менее похожи друг на друга. Особенно если мы говорим об обществах-молодых нациях, где очень много традиционных сфер жизни, традиционных сфер экономики, сохраняется старая социально-классовая структура. И новых обществ, которые все сложнее описывать», - подытожил он.

Ранее Politeka сообщала, что Толкачев рассказал, почему современные деньги устарели и что придет им на замену.

Напомним, Ермолаев заявил, что выработку будущего государства обеспечивают три главных элемента.