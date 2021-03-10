Чем ближе выборы, тем более расшатанной будет «Слуга народа»: они поймут, что шансы президента под вопросом.

Так в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил идеолог Александр Доний.

По мнению Александра Дония, понимание того, что шансы президента под вопросом, приведет к расшатыванию партии «Слуга народа» еще до начала выборов.

«Если не будет альтернативного центристского проекта - то у Зеленского тоже есть шансы», - отмечает эксперт, добавляя, что достаточно изменений электоральных и территориальных линий. Он вспоминает, какую ранее стратегию применяли президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма: «Выбирались от одних регионов, а затем на второй срок баллотировались от других регионов. С изменением риторики». Так, Кравчук, избираясь из восточных областей, получил голоса западных.

Эксперт также считает, что изменить симпатии избирателей может удар по телеканалам.

Он отмечает сейчас мощность влияния региональных структур и приближение политической системы Украины к федерации. «Те, кто найдут доступ к сердцам региональных - они и получат шанс победить», - говорит Доний. При этом эксперт отмечает, что идеология не интересует региональных, их цель - власть. Сосредоточив ее в своих руках, они начинают монополизировать все ресурсы, имеющиеся в регионе - от медиа до финансов. Такая стратегия, отмечает эксперт, позволяет держаться у власти бесконечно долго.

Напоминаем, Ермолаев считает почву для контрполитики и контрэлит сформированной.

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