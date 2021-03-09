Чи існує в Україні політика у звичайному розумінні - чи тільки сцена, по якій рухаються ляльки на ниточках?

У програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» на це питання відповідає філософ, політолог, керівник стратегічної групи «Софія» Андрій Єрмолаєв.

«Як би політтехнологи та політичні інвестори за допомогою медіа ні маніпулювали цією сферою, справжню політичне життя не зупиниш. Якщо політична сфера узурпована тими, хто управляє фасадом - виникають контреліта і контрполітика. Можливо, на тлі війни, економічних проблем і високій швидкості змін, які ми спостерігаємо в сьогоднішній Україні, цей процес дещо затримався, але за законами історії він неминучий», - каже філософ.

За його словами, соціальні інтереси, які постійно стикаються з ігноруванням або обманом, втілюються в альтернативних ідеологіях і альтернативних політичних командах. Це стосується, зокрема, людей найманої праці (а Україна поки що залишається індустріальною державою). Якщо старі ліві партії дискредитовані, то з'являться нові ліві. Скільки підманюй профспілки - в Україні є ґрунт для розвитку профспілкового руху.

Зростають і ще два соціальні прошарки. Це дрібний бізнес, часто - з дуже високим ступенем самоексплуатації (тому їх інтереси надзвичайно близькі до інтересів людей найманої праці) - і так званий середній клас, який часто пов'язаний з бізнесом, сферою послуг або державною службою.

«Їх інтереси теж погано представлені в політичній системі. І вони теж утворюють асоціації - наприклад, асоціацію малого і середнього бізнесу. Ґрунт для контрполітики та контреліт вже сформований», - вважає Андрій Єрмолаєв.

Раніше, як повідомляє Politeka, він зауважив, що для України режим конфлікту є способом розвитку.

Також він назвав елементи для вироблення майбутньої української держави.