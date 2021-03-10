Лише повна блокада окупованих територій Криму та Донбасу призведе у перспективі до їхньої деокупації та реінтеграції. Таку думку висловив лідер “Національного корпусу” Андрій Білецький, презентуючи під час круглого столу в Києві стратегію повернення окупованих територій.

“Якщо ми говоримо про сильний оборонний і промисловий комплекс, якщо ми говоримо про науку - нам потрібні ресурси. Між тим, виключно на виплату пенсій в ОРДЛО Україна витрачає від 19 до 27 млрд грн. В той же час сам Пенсійний фонд має 13 млрд грн дефіциту.. Тобто він міг би бути профіцитним на 14 млрд грн. І ці гроші могли бути витрачені на український прорив. Зараз и їх витрачаємо на посилення обороноздатності так званих армій так званих ДНР і ЛНР”, - сказав Білецький. На його думку, одночасно Україна повинна диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв, щоб отримати енергетичну незалежність від Росії.

“Існують технічні можливості переходу на газове вугілля і тому подібні речі, які дадуть можливість диверсифікувати (постачальника) і закуповувати це вугілля в третіх країнах. Є можливість, на яку наша держава не зважає - це посилення сектору атомної енергетики в Україні. Це ті речі, які за деякий, достатньо короткий час зроблять Україну реально енергетично незалежною від РФ”, - вважає Білецький.

Також “Нацкорпус” пропонує після повернення тимчасово окупованих територій ввести тут перехідний період тривалістю в півроку, призначений для здачі зброї та паспортів РФ. “У такому випадку у них залишиться українське громадянство, але вони отримують обмеження протягом п’яти років займати певні посади, в тому числі, наприклад, у правоохоронних органах. У випадку ж якщо українці не здадуть ці паспорти добровільно і будуть докази того, що у них є російське громадянство - ці люди повинні бути позбавлені громадянства України”, - пояснив Жорін. За його словами, внесений до ВР закон про колаборантів передбачає різні покарання за співпрацю з окупаційною владою - аж до довічного ув’язнення у разі, якщо дії особи, визнаної колаборантом, призвели до смерті інших людей.

“На цих територіях ми пропонуємо вводити військово-цивільні адміністрації, які будуть працювати до тих пір, доки не пройде увесь процес демілітаризації цих територій, а також українізації інформаційного простору. Ми пропонуємо термін дії ВЦА не менше 7 років. Важливо, щоб до роботи ВЦА були залучені кадри з уродженців цих територій, які мають досвід участі в АТО/ООС або займались волонтерством. Більше того, ми вже сьогодні маємо починати формувати цей кадровий резерв”, - сказав Жорін.