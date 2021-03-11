Украинский политолог и историк Кость Бондаренко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» сравнил речь Порошенко и речь Зеленского.

«Я знаю, кто был спичрайтером у Порошенко, но я не знаю, кто спичрайтер Зеленского. При этом я не думаю, что Олег Медведев пишет речи Зеленского. Но есть стиль, есть жанр. И, соответственно, люди, которые работают в этом стиле, очень часто копируют своих предшественников. Есть слова-штампы, которые используются», - говорит эксперт.

Бондаренко отмечает, что оба президента использовали сильное эмоциональное слово, которое получало хороший фидбэк от аудитории. И это слово «потужний».

Политолог сообщает, что такого рода слова пользуются популярностью среди политиков, принимающих чужие речи. Слова с положительной энергетикой используют различные политические деятели. Их можно услышать снова, но в речах других деятелей. То есть, слова употребляют по кругу.

По мнению гостя, речь Зеленского не похожа на речь Порошенко.

«Это просто-напросто где-то из сферы НЛП, наверное, а не из сферы подражательства», - подытожил Бондаренко.

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