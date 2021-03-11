Хотят ли на самом деле американцы избавиться от украинского олигархата? Скорее всего они очень прагматичные люди и не будут вмешиваться в наш выбор. Олигархи являются частью управления нашего государства. Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний в своем видеоблоге на Youtube.

«Если они аннигилируют Коломойского, кто зайдет вместо него, чье влияние увеличится? Не обрушиться ли сама система государства, потому что олигархи являются ее частью и частью правления. Но не будем забывать, какую роль сыграл господин Коломойский в 2014-2015 году, когда возглавил Днепропетровскую область», - сказал эксперт.

Специалист считает, что резких движений не будет. Но если действия будут, то это шаг к досрочным парламентским и президентским выборам. Если все-таки будет попытка «раскуркулить» каких-то олигархов и таких системных олигархов, как влиятельный господин Коломойский, скорее всего общий олигархический консенсус подойдет к тому, что бы затеять выборы, для того что бы никому не было до них дела.

«Пока будет хаос выборов, в принципе никто олигархами заниматься не будет в этой связи. Но что меня напрягает в отношении господина Коломойского – это то, что ему вменяют. Ему вменяют что в 2014-2015 году, он был тогда в Днепропетровской области и достаточно эффективно останавливал русскую экспансию. Меня честно говоря очень сильно удивил повод, потому что там по крайне мере никогда и никаких уголовных дел не было», - рассказал политолог.

Загородний высказал мнение, что Байден и американская администрация дрейфует в сторону союза Европы и России против Китая. Признаками этого является, что «Северный поток-2» они не останавливают, а это удар в первую очередь по Украине и реверанс в сторону Германии и РФ. Цена на нефть резко подскочила и ситуация по Коломойскому, которая выглядит как просьба русских товарищей, что не нужно сопротивляться Москве.

«Страшно это или нет, ну знаете, все нейтрально, нужно понимать, что миром движут интересы. У Европы есть свои интересы, есть у России свои интересы, у Америки свои интересы, которые не факт, что совпадают с нашими интересами. Поэтому, нужно следить за всем и отстаивать в первую очередь национальные интересы. И думать как «пропетлять» между этими главными игроками», - резюмировал Загородний.

Недавно Politeka.net сообщала, что либералы предлагают Украине рецепты, которые не работают ни в одной стране.

Так же Загородний рассказал, о отказе МВФ давать кредит Украине.