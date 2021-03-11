В эфире программы «Романенко. Беседы» юрист Геннадий Друзенко завил, что если на фоне обострения конфликта на Донбассе украинцы начнут активизировать свою деятельность, то это развяжет руки россиянам и даст им возможность обвинить Украину в нарушении перемирия.

«Если украинские войска, которые сейчас далеко не в лучшем состоянии, ламанутся что-то менять или махать саблей, во-первых, это не будет победоносная война, а во-вторых, это развяжет руки россиянам. Путину с Навальным нужна такая же маленькая победоносная война», - заявил Друзенко.

К этому со стороны России уже ведется подготовка, активизируется деятельность на Востоке, уже готовятся повестки в т.н. ДНР и разгоняется информационный резонанс.

«На самом деле, это подготовка к одному из вариантов, потому что сил и средств у россиян больше. Более того, в чем проблема: мы же воюем своими солдатами, и поэтому каждая смерть это - трагедия. Россияне воюют украинскими гражданами на Донбассе и в этом их, к сожалению, преимущество. «Пушечное мясо» будет не русским, не надо будет вести «Груз 200», - рассказывает юрист.

Он считает, что россияне очень заинтересованы в том, чтобы показать, что именно украинцы сорвали перемирие. Друзенко также отмечает, что если в феврале ОБСЕ, на которое ориентируются западные структуры, фиксировали 5-10 обстрелов по всей линии фронта, то с 3 марта уже фиксируется 120-150, количество выросло на порядок.

«Теперь главное, кто на кого укажет пальцем», - говорит Друзенко.

Напомним, Романенко рассказал, что есть какой-то план урегулирования ситуации по Донбассу, о котором никто не слышал в России.

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