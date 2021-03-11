Санкции в отношении украинских бизнесменов, которые были уличены в сотрудничестве с Россией – это такой инструмент, который нужно либо применять против всех, либо вообще не применять.

Такое мнение в программе «Романенко. Беседы» высказал политолог, аналитик, эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

«Если мы возьмём вопрос торговли с Россией, то там всегда найдутся основания для санкций. А кто у нас не торгует с Россией? По данным Минфина, с 2016 года у нас идёт поэтапный рост торговли с Россией. На этом основании нужно вводить санкции против любого олигарха. Да и не только на этом основании», - считает Бизяев.

Но что же мы будем делать, когда в национальной экономике – дыра? Президент анонсировал борьбу с олигархами, но что дальше? Власть ответа пока не даёт. А ведь коммуникация – это в первую очередь вопрос доверия между обществом и властью. Когда власть живёт своей жизнью, а общество – своей, не может быть ни лидеров общественного мнения, ни доверия к власти.

«Именно этот момент и будет умножать украинское государство на ноль. В конце концов, общество предпочтёт любой другой вариант, кроме этого – просто потому, что не верит ему. Даже если завтра пресс-секретарь президента или премьер-министра официально заявит, что солнце встанет на востоке – этому тоже не поверят», - уверен гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев утверждал, что критерий успеха нашего века – это люди и их знания.

Также он назвал одну из возможных причин конфликтов в обществе.