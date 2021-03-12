Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен срочно проверить действия главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, имеющего тесные связи с Россией и работающего в интересах олигарха Виктора Пинчука.

Об этом заявил политолог Кирилл Сазонов в своей колонке на сайте «Цензор.Нет».

«Сегодня в СНБО идут активные обсуждения мер по защите украинского энергетического рынка от страны-агрессора. У меня есть подсказка для Алексея Данилова, начните с тех, кто сдает нашу страну агрессору ежедневно, обеспечивает экономическую и энергетическую экспансию. Посмотрите в сторону связки Пинчук-Тарасюк», - отметил политолог.

Именно олигарх Виктор Пинчук, по утверждению Сазонова, рекомендовал Зеленскому назначить Тарасюка в НКРЭКУ.

«Тарасюка рекомендовал Зеленскому назначить Виктор Пинчук. Олигарх, который как я писал стал самым обрусевшим из ему подобных. Пинчук быстро стал одним из импортеров российского/белорусского тока. Пожимал плоды манипуляций на рынке, которые проводили к столь выгодному ему и убийственному для «Энергоатома» и шахтеров обвалу цен», - отмечает Сазонов.

Благодаря Тарасюку, компании Пинчука получили право не платить за передачу электроэнергии как все остальные потребители Украины по так называемой норме о «зеленой металлургии».

«С первого дня назначения в НКРЭКУ бывшего московского менеджера Валерия Тарасюка – импорт от Сечина/Путина стал навязчивой фанатичной идеей. Рационального объяснения этому желанию сдать свой рынок агрессору нет. Никогда не нужны были киловатты из РФ – а при Тарасюке без них никак. Показательно, что, когда его назначали главой комиссии, СБУ было известно о его регулярных поездках в Москву. И это уже после начала войны», - добавил Сазонов.

Напомним, в декабре 2020 года НКРЭКУ сняло запрет на импорт электроэнергии из России. Поставки возобновились с 3 января и за первые 2 месяца составили 600 млн кВт часов, что обошлось экономике в 1 млрд грн.