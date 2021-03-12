Государство должно не повышать налог на выбросы СО2 для предприятий, а предоставлять стимулы, которые помогут промышленности модернизироваться.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Кисилевский, комментируя инициативу и. о. министра энергетики Юрия Витренко повысить налог на СО2, чтобы расплатиться с долгами перед «зелеными» энергетиками.



По словам Киселевского, в Комитет ВР по вопросам экономического развития пока не поступал запрос от Минэнерго относительно такого повышения налога. Но такие решения следует принимать только после консультаций с промышленностью.



"Безусловно, с промышленностью должны быть проведены консультации. Ведь вопрос снижения выбросов СО2-это прежде всего вопрос предоставления государством финансовых стимулов для того, чтобы предприятия имели ресурс для инвестирования в технологии, которые позволяют уменьшить выбросы СО2», - уверен Кисилевский.



По его словам, Евросоюз запланировал на зеленый курс миллиарда евро - это финансовые стимулы, которые помогут европейским предприятиям перейти на более углеродно нейтральные технологии.



"Тем временем украинское государство готово брать на себя обязательства, но не дает ответа, какой инвестиционный финансовый ресурс оно готово предоставить предприятиям для того, чтобы они модернизировались. Потому что это два принципиально разных подхода: в Эс государство оказывает огромную государственную финансовую помощь и закрывает границы для того, чтобы внутренний рынок был защищен. А украинское государство берет на себя повышенные обязательства, но при этом никаких стимулов оно не предлагает», - пояснил Кисилевский.



Ранее председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур заявил, что средства от налога на СО2 необходимо направлять на екомодернізацію предприятий, которая поможет им удержать позиции на мировых рынках. Если же деньги направлять на покрытие чужих долгов, то эти средства вообще нет смысла копить.



В свою очередь генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак напомнил, что выплата задолженности перед «зеленой» генерацией – это обязательства государства, и уже принят специальный закон, по которому выплаты «зеленым» должны финансироваться за счет государственного бюджета.