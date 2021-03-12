Своими мыслями по поводу того, что в Офисе президента не обращают достаточно внимания на информационную политику, поделился Руслан Бизяев, аналитик, политолог и эксперт Украинского института политики, в программе «Романенко. Беседы».
«Пока не будет государственной политики в области того, что мы называем формирование общественного мнения - мы постоянно будем между двумя или тремя центрами влияния: внутренним, который формируют олигархи, и двумя-тремя внешними», - утверждает Бизяев.
По его мнению, нынешней украинской власти не хватает прежде всего основательной стратегии. Эксперт в пример приводит ситуативную комнату и стратегическую девятку бывшего президента Петра Порошенко. В отличие от этого, сейчас нет ни одной системы.
Офис президента, как отмечает политолог, не имеет конкретно отдельного человека, который бы занимался стратегией ведения информационной политики. С другой стороны, этим занимается почти каждый первый. «Когда занимаются все - не занимается никто», - делает вывод Бизяев.
Именно поэтому, по его мнению, до сих пор нет стратегии, которая бы вела к ожидаемым результатам деятельности нынешней власти.
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