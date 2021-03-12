Победа Виктора Ющенко в 2005 году противоречила интересам донецких элит и вообще всего восточного региона. О том, какими были их дальнейшие отношения - конфликтными или компромиссными - рассказал историк и политолог Кость Бондаренко в программе «Культ личности» .

Эксперт отмечает лояльное отношение донецких элит к выбору Киева, а также вспоминает речь Ющенко, которая была, по его мнению, довольно горделивой. «Когда кто-то попытался ему что-то сказать, он ответил: "я вам не пастух гусей, чтобы вы мне тут указывали"», - рассказывает Бондаренко.

С одной стороны, Донецк возглавлял Вадим Чупрун, которого Бондаренко называет довольно слабой политической фигурой, с другой - Киев не вмешивался в дела донецких элит, а затем дал им право на самостоятельное развитие.

Комментирует эксперт и дело Бориса Колесникова, которое ничем не закончилось, а потому политика освободили. Тем не менее, он не дает ответ на вопрос, было ли это дело заказным, мол, правда может быть известна только двум людям - Колесникову и Луценко. «Но, в любом случае, дело идет как в старом анекдоте: за велосипед я уже отсидел», - говорит он.

Напоминаем, Москалюк рассказывает о подстроенности украинских проектов под выборы .