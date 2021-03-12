Убийство известного донецкого бизнесмена и политика Евгения Щербаня стало одним из самых резонансных преступлений 90-х. Недавно обсуждение этой трагедии вспыхнуло снова из-за фильма «Наследник», в создании которого принял участие старший сын Щербаня, которого также зовут Евгений.

Однако брат Евгения Руслан не соглашается с тем, что наследство отца принадлежит только одному из трех братьев. Его адвокат Геннадий Москаль в программе «Что дальше» на канале «Знай24» объяснил, почему этот фильм не понравился Руслану Щербаню.

По словам Москаля, «Наследник» – это однобокое освещение ситуации, и фильм надо было разделить на три части – именно столько сыновей-наследников у Щербаня.

«Почему авторы не спросили... Он год снимался и он (Евгений Щербань, - ред.) год за ними ходил. Спросили бы «А где ты работаешь? Где твой источник существования?». Никто не спросил», - считает адвокат.

Он требует дать ему право на ответ, потому подал два иска на «24 канал» и «Громадское».

Москаль отмечает, что они с Русланом Щербанем хотят справедивости.

«Болотский, гражданин Российской Федерации, который убил лично его отца и жену Надежду Никитину, был осужден в 2003 Луганским областным судом к пожизненному заключению. Отбывал наказание в славяносербской колонии. В 14-м году, когда начались боевые действия, кого только в Луганскую область не наехало. И сербы, и чеченцы, и Великое войско Донское, где такой атаман Косицин. И он чего-то его взял выпустил из мест лишения свободы», - говорит политик.

Поэтому, отмечает адвокат, необходимо найти Болотского, и этим должно заниматься МВД. Также США должны передать заказчика убийства Щербаня Украине, где он будет нести наказание. Он утверждает, что убийство бизнесмена заказал Павел Лазаренко.

«Это является в понимании Руслана Щербання, моем понимании два фактора справедливости. Найти и чтобы уже отбывал пожизненное заключение Болотский – киллер, который убил их отца, и заказчик, который платил», - заявил Москаль.

По его словам, вина Лазаренко уже доказана.

«Его помощник Кириченко, который пошел на сотрудничество в Соединенных Штатах со следствием, открыл, с каких счетов, кому перечислялись деньги, через какие банки...», - сказал он.

Политик добавил, что Верховная Рада должна принять некоторые законодательные акты, которые бы дали возможность сотрудничества с США и выдачи Лазаренко Украине.

Ранее Politeka сообщала, что Геннадий Москаль назвал Евгению Щербаню имя заказчика убийства его отца .