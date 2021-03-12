В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко политик Тарас Стецькив заявил, что написание новой Конституции нельзя доверять людям, находящимся у власти, а также рассказал, кто, по его мнению, способен написать новый качественный Основной Закон государства.

«Практическая политика — это очень местами и драйвовая, и интересная, и захватывающая вещь, но когда ты начинаешь биться в политике, то ты очень часто забываешь о перспективе. И это совершенно понятно, в политике ты ежедневно борешься: мы против коммунистов, коммунисты против нас, олигархи, антиолигархы и так далее. А должны быть люди, которые немножко отстранены, которые смотрят на это дело с высоты большой горы», - рассказывает политик.

Он сравнивает этих людей с архонтами и считает, что таких людей можно было бы собрать в Украине. К примеру Стецькив приводит академика Юхновского, Мариновича, Горбулина, усопших Гузара и Гаврилишина. Такие люди, по его мнению, написали бы другую Конституцию, ведь для них политическая борьба не является предметом.

«Юристы бы им помогли с формулировками, но они с высоты своего опыта своей мудрости и философии точно бы выстраивали конструкции, и культура их дискуссии дала бы гораздо большее качество. Это тот коллективный разум, если собрать такие конституционные ассамблеи или учредительное собрание — это бы нам дало Конституцию качественно иного уровня», - говорит Стецькив.

По его словам, если бы сейчас президент Украины пришел к идее обновления Конституции, ему стоит подумать над тем, что Конституцию должны писать не действующий парламент и действующая администрация президента, а специально собранные люди, мудрецы, подобранные по определенным критериям.

Ранее Ермолаев заявил, что Украина живет в режиме конфликта, как способа развития.

Напомним, Андрусив рассказал, что сейчас в Украине недовольны все группы влияния.