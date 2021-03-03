Засновник Київської школи державного управління Віктор Андрусів в ефірі програми «Романенко. Бесіди» розповів про безсилля української влади та розповів, чому він вважає введення санкцій проти громадян України цирком.

«Кожному з олігархів здається, що він головний, а потім хоп - і за три місяці його люди вичищають і ставлять другого, а за три місяці вичищають другого і ставлять третього. Олігархи самі не можуть зрозуміти, що відбувається. І якщо зазвичай є якийсь консенсус, який якось ставить їх в рамки, то зараз всі, грубо кажучи, незадоволені. От просто всі незадоволені, всі олігархи, всі групи впливу», - розповідає експерт.

Він пояснив, що всі домовленості та обіцянки групам впливу по факту не виконуються. Більше того, вони і не можуть виконуватися, оскільки для цього необхідно мати систему управління, якої немає.

Він вважає, що ця ситуація з санкціями є цирком по своїй суті, тому що не можна вводити їх проти своїх громадян, оскільки санкції - це інструмент, придуманий проти тих, кого національна влада не може дістати. Наприклад, проти людей, які перебувають в іншій країні.

«Ти вводиш санкції проти них, тому що ти нічого не можеш з цим поробити. Якщо ти вводиш санкції проти людей, які тут живуть, і ти не можеш їх доставити на допит, виходить, не можеш їм висунути обвинувачення і не можеш це довести. Так це тоді просто цирк», - заявляє Андрусів.

Раніше Андрусів заявив, що головною проблемою української влади є непідготовлені до державної служби кадри.

Він також розповів, що Україні потрібна енергія середніх ланок.