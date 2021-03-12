Свидетель и участник принятия Конституции, Тарас Стецькив, рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко, что характер Конституции Украины 1996 года насквозь компромиссный.
По мнению эксперта, если взглянуть на Конституцию 1996 года сейчас, в 2021 году, то она выглядит достаточно «левацкой»: мол, в нее записывали абсолютно все еще и без всякого сопротивления.
«Конституция всегда является плодом политического компромисса и политической борьбы», - утверждает Стецькив. Так, в 1996 году, с одной стороны, были псевдосоциальные лозунги, с которыми пришли представители левой идеологии, с другой - государственные символы и язык, чрезвычайно важные для борцов за национальную идентичность. Следовательно, приходилось договариваться и голосовать за предложения друг друга, чтобы принять эти положения.
«Украинская государственность родилась в результате компромисса», - отмечает гость программы. Он также противопоставляет украинцев, которых было меньшинство, полякам, у которых подобные решения принимали с солидарностью.
Стецькив сообщает детали конституционного договора, который предшествовал Конституции 1996 года, - его можно назвать классическим примером компромисса. «Общая философия этого конституционного договора заключалась в том, что мы причудливо искали компромисс между властью парламента и властью президента», - рассказывает он. При этом эксперт обращает внимание, что в европейской истории аналогичных договоров не найти, значит, украинский - уникален.
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Ранее Politeka сообщала о том, что Стецькив рассказал, кто, по его мнению, мог бы написать новую Конституцию Украины.