В программе «Романенко.Беседы» украинский философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев назвал три важнейших решений Леонида Кучмы, по его мнению.

«Леонида Кучму можно по-разному оценивать, но все равно он остается отцом украинского капитализма и украинского крупного бизнеса. Именно он покровительствовал первым ПФГ, он был сторонником создания крупных и сильных национальных компаний с частным капиталом, в будущем может и стали бы транснациональными. И он был первым и на сегодняшний день является единственным президентом, который начал наращивать геоэкономический потенциал Украины», - отметил Ермолаев.

По словам политолога, три ключевых решения Кучмы, которые, по его мнению, сыграли важную роль в истории молодой, еще тогда полуразрушенной украинской экономики: создание Нефтегаза, создание Энергоатома и участие Украины в программе «Морской старт».

«Все остальное также важно, но мне кажется, что именно эти решения сконцентрировали и продемонстрировали потенциал Украины как игрока на континентальном и на глобальном рынке. Также, эти решения «вооружили» режим возможностями и ресурсами для поддержки и инвестиций в себя и для конкуренции с другими игроками», - подчеркнул Ермолаев.

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