При наличии всех нормативов и правового поля, наш государственный аппарат все равно не работает так, как надо. Так заявил в эфире программы «Романенко. Беседы» политический и социальный философ Владимир Шимальский и рассказал, какова в этом роль сильных государственных институтов.
«Институты — это правила игры. Ограничительные рамки, которые создают люди для своего личностного и социального взаимодействия», - объяснил эксперт.
Они задают их специально эти рамки, и не обязательно задают их вчера. Они могут задаваться 10-20-30 лет назад, а могут и три века, и тысячу лет назад.
Как пример существования очень давних институтов, которые продолжают действовать и сейчас, он приводит церковь. Он отмечает, что институты – это не просто какие-то рамки и договоренности, в них должны присутствовать механизмы их исполнения и, что самое важное, механизм принуждения и наказания – санкции.
«Почему у нас не работает наш государственный аппарат так, как надо? Вот яркий пример, почему есть правила, есть нормативы, есть и всевозможные регуляторные бесконечные циркуляры, есть правовое поле, есть какие-то договоренности, но не функционирует? Потому, что нет санкций за невыполнение, ничего этого нет вообще. Ни один чиновник, ни один министр, ни один президент не пострадал вообще никак за свои не то, что ошибочные, а преступные действия», - говорит Шимальский
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Как яркий пример философ приводит Францию и ситуацию с Саркози, которую называет классической: он уже не президент, но он злоупотреблял своим положением, подкупал чиновников и попал под санкции и понес наказание за свои преступные действия.
«Вот это работа института», - заявляет Шимальский.
Напомним, Шимальский ранее заявил, что в Украине нет института государства.
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