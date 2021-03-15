Какие последствия могут быть после выхода фильма группы «Bellingcat»? Оппозиция не упустит возможности использовать этот скандал в свою пользу, а РФ в ожидании мести украинским властям за действия против кума Путина. Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в своем видеоблоге на Youtube.

«На днях злые языки говорят, что этот фильм известной всем расследовательской группы «Bellingcat» будет 15-21 числа, по крайне мере обещают, что до конца марта точно оно будет. Какие это будет иметь последствия? Последствия я думаю, что будут достаточно печальные, в первую очередь для нашей власти, им придется избавляться от тех людей, которых подозревают в том, что они могли допустить утечку информации», - сказал эксперт.

Политолог предположил, что это вызовет кризис доверия к действующей власти. Конкуренты не спят. В первую очередь могут требовать импичмента президента, досрочных перевыборов президента и парламента будет требовать оппозиция. Этим будет заниматься господин Порошенко, потому что Зеленский своими действиями в отношении пророссийских каналов в принципе активно залез на его поле электоральное.

«Это будет такое алаверды со стороны Порошенко. Его сторонники уже активно промотируют этот фильм, который должен выйти, приблизительно зная что там уже будет. Это вызовет кризис доверия со стороны наших западных партнеров. Это вызовет такое хорошее чувство в кавычках, со стороны Российской Федерации, которая найдет возможность отомстить в первую очередь действующей власти», - рассказал политолог.

Загородний высказал свою мысль, что РФ воспользуется ситуацией, чтобы посеять хаос в нашей стране. Но, к сожалению, наша власть дает этому повод. В данном случае – это вызовет кризис доверия, и скорее всего будет требования как минимум досрочного роспуска парламента.

«И мы выходим очень вероятно на досрочные парламентские и президентские выборы. О чем эта история говорит, о том, что нужно если набираешь во власть людей, то нужно брать людей проверенных, которые все-таки понимают о чем идет речь. Мы находимся де-факто в состоянии войны с Российской Федерацией и любая наша оплошность, любой шаг ставит под угрозу жизнь не только агентов, которые были задействованы в этом и не только наших граждан, но и ставит вопрос о безопасности нашей страны», - подытожил Загородний.

Недавно Politeka.net сообщала, что жители ОРДЛО могли и так свободно передвигаться по территории Украины.