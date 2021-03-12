Украина продолжает покупать электроэнергию у России, хотя называет ее агрессором, а власть запускает программу «Тревел». Об этом рассказал политолог Тарас Загородний в своем видеоблоге на Youtube.

«Поэтому скорее всего у нас начинается борьба с Россией, которая часто больше похожа на фейк. Например, мы электроэнергию активно оттуда импортируем при этом называем Россию врагом и агрессором. Отдельная история связанна с тем, что власть объявила о такой программе «Трэвел». Условно говоря, жители оккупированной территории не подконтрольного сейчас Донбасса могут поехать на территорию Украины и посмотреть, как хорошо живут украинцы на подконтрольной территории», - сказал эксперт.

Политолог считает, что судя по логике нашей власти жители оккупированных территорий, могут убедиться в перспективности воссоединения. Жители ОРДЛО могли и так свободно передвигаться по территории Украины. Все эти метания из стороны в сторону, называние каких-то планов, которые не известны по содержанию и не понятны к выполнению. Все находится в тупике и кризис наступает, в том числе и с Донбассом. К сожалению, выхода пока нет.

«Либо вы все-таки выходите на наших партнеров и делаете какие-то предложения, потому что и французы, и немцы не в восторге от того, что тоже происходит. А те, кто входит в «Нормандский формат» и они тоже хотят результатов. К сожалению, этот мир жесток и прагматичен. От нас тоже будут требовать результатов. К сожалению, этого не происходит из-за того, что собственно властная вертикаль сама не знает, чего хочет. Она в принципе развалена и живет в режиме видео и каких-то фейковых планов, которые она выпускает постоянно, не наполняя их содержимым», - резюмировал Загородний.

Недавно Politeka.net сообщала, что нужно отстаивать в первую очередь национальные интересы.