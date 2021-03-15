Украинские политики надеются на то, что Соединенные Штаты Америки будут делать за них всю работу, но нужно учитывать, где тут интерес Украины.

Об этом сказал политолог Алексей Якубин в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“У наших политиков какая-то есть дикая надежда, что США будут за них делать их работу. Не будут. Опять-таки, они будут это комментировать, возможно, в каких-то своих интересах они даже эти сюжеты будут использовать. Но когда параллельно будут их интересы. Потому что мы видим - у США есть своя повестка дня с Российской Федерацией. Она есть. Более того, сейчас пришла администрация, которая, как мы видим, внешне, на уровне риторики, они иногда достаточно жесткие говорят вещи в сторону России”, - сказал Алексей Якубин.

По его словам, хоть США и критикуют Россию, но при этом продлили договор о ракетах и по “Северному потоку” идут переговоры.

“Мне кажется, что мы сейчас будем наблюдать какие-то такие форматы, когда США будут готовы включаться в переговоры даже вокруг того “Северного потока”, и договариваться уже в рамках своих интересов. Ключевой вопрос - где тут наши интересы… Конечно, можно работать с американцами, но там, где наш интерес. Если просто их пригласить в формат и чтобы они здесь участвовали - честно говоря, мне кажется, здесь нужно четко понимать, что мы хотим тогда от них получить. Если это просто, как мы часто слышим со стороны наших политиков, что участие США или Минск нужен только ради того, что это санкции - честно говоря, мне кажется, что это вообще какая-то странная логика”, - подчеркнул политолог.

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