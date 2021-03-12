Вбивство відомого донецького бізнесмена та політика Євгена Щербаня стало одним із найбільш резонансних злочинів 90-х. Нещодавно обговорення цієї трагедії спалахнуло знову через фільм «Спадкоємець», у створенні якого взяв участь старший син Щербаня, якого також звуть Євген.

Проте брат Євгена Руслан не погоджується з тим, що спадок батька належить тільки одному з трьох братів. Його адвокат Геннадій Москаль у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» пояснив, чому цей фільм не сподобався Руслану Щербаню.

За словами Москаля, «Спадкоємець» – це однобоке висвітлення ситуації, і фільм треба було розділити на три частини – саме стільки синів-спадкоємців у Щербаня.

«Чому автори не спитали… Він рік знімався і він (Євген Щербань, - ред.) рік за ними ходив. Спитали б «А де ти працюєш? Де твоє джерело існування?». Ніхто ж не спитав», - вважає адвокат.

Він вимагає дати йому право на відповідь, тому подав два позови на «24 канал» і «Громадське».

Москаль наголошує, що вони з Русланом Щербанем хочуть справедивості.

«Болотський, громадянин Російської Федерації, який вбив особисто його батька і дружину Надію Нікітіну, був засуджений в 2003 Луганським обласним судом до довічного утримання. Відбував покарання в слов’яносербській колонії. В 14-му році, коли почалися бойові дії, кого тільки в Луганську область не наїхало. І серби, і чеченці, і Великое войско Донское, де такий отаман Косицин. І він чогось його взяв випустив з місць позбавлення волі», - каже політик.

Тому, зазначає адвокат, необхідно знайти Болотського, і цим має займатися МВС. Також США мають передати замовника вбивства Щербаня Україні, де він нестиме покарання. Він стверджує, що вбивство бізнесмена замовив Павло Лазаренко.

«Оце є у розумінні Руслана Щербання, моєму розумінні два фактори справедливості. Знайти і щоб уже відбував довічне ув’язнення Болотський – кілер, який вбив їхнього батька, і замовник, який платив», - заявив Москаль.

За його словами, провина Лазаренка вже доведена.

«Його помічник Кириченко, який пішов на співпрацю в Сполучених Штатах зі слідством, відкрив, з яких рахунків, кому перераховувалися гроші, через які банки…», - сказав він.

Політик додав, що Верховна Рада повинна ухвалити деякі законодавчі акти, які б дали можливість співпраці зі США і видачі Лазаренка Україні.

Раніше Politeka повідомляла, що Геннадій Москаль назвав Євгенію Щербаню ім'я замовника вбивства його батька .