Во время эфира программы «Романенко.Беседы» украинский философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев рассказал о газе как о политическом инструменте.

Политолог считает, что газ это чисто политический товар, с которым надо уметь работать. Те, кто научился им управлять с лет независимости не имели возможности транспортировать газ в большом количестве, поскольку не было политических связей (так называемых «политических крыш»).

«А учитывая, что «крышу» приходилось обеспечивать с двух сторон – это всегда было связано с распределением сил как минимум в двух режимах: украинским и российским. И не надо забывать, что довольно важную роль отыгрывал туркменский и узбекский газ, но все же в меньшей степени», - отметил Андрей Ермолаев.

По его словам, будущее известных бизнес-групп непосредственно зависело от политического режима. Изменение цен, обнуление, вопрос с поставками газа играли большую роль на экономической ситуации политического режима, а именно на возможности и степень свободы государства. Примером может служить изменение российского политического режима: Вяхирева изменилась на команду Путина, которая руководит Газпромом до сих пор.

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