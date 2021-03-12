Комментируя сотрудничество Украины с США в программе «Романенко. Беседы», юрист Геннадий Друзенко назвал эти партнерские отношения неравноправными

Друзенко называет Украину инструментом в политическом противостоянии Соединенных Штатов Америки. Он также ссылается на расследование сбитого самолета МАУ в Иране, которое вышло на канале Евгения Киселева: мол, это дело очень неоднозначное, на что указывает много аргументов. «Это было предупреждение Америки со стороны Ирана», - говорит эксперт.

Как известно, тогдашние отношения Соединенных Штатов Америки с Ираном накалились до конфликтных, а потому сбитый самолет - это не больше и не меньше, как предупреждение. Так Иран показал свою готовность к решительным шагам: стрелять на опережение. По мнению Друзенко, США получили предупреждение не проводить никаких спецопераций над Ираном.

Эксперт говорит о разнице в том, что можно воевать вместе с кем-то, как, например, с Южной Кореей против Китая и Северной Кореи, а можно - кем-то. «И вот пока складывается, что воюют больше нами, чем с нами», - считает он.