Комментируя сотрудничество Украины с США в программе «Романенко. Беседы», юрист Геннадий Друзенко назвал эти партнерские отношения неравноправными
Друзенко называет Украину инструментом в политическом противостоянии Соединенных Штатов Америки. Он также ссылается на расследование сбитого самолета МАУ в Иране, которое вышло на канале Евгения Киселева: мол, это дело очень неоднозначное, на что указывает много аргументов. «Это было предупреждение Америки со стороны Ирана», - говорит эксперт.
Как известно, тогдашние отношения Соединенных Штатов Америки с Ираном накалились до конфликтных, а потому сбитый самолет - это не больше и не меньше, как предупреждение. Так Иран показал свою готовность к решительным шагам: стрелять на опережение. По мнению Друзенко, США получили предупреждение не проводить никаких спецопераций над Ираном.
Эксперт говорит о разнице в том, что можно воевать вместе с кем-то, как, например, с Южной Кореей против Китая и Северной Кореи, а можно - кем-то. «И вот пока складывается, что воюют больше нами, чем с нами», - считает он.
По его мнению, когда один из партнеров сотрудничества зависим в плане защиты и финансов, то второй несомненно будет диктовать ему свои условия. Учитывая это, он не считает отношения Украины с США равноправным партнерством или даже вообще каким-либо партнерством.
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