О том, что Виктор Ющенко начал «бронзоветь» раньше, чем занял пост президента, рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности» политолог Кость Бондаренко, а также прокомментировал избыток важности и несомненность утверждений бывшего президента Украины

«Когда он уже воспринимался как некий мессия, он уже начал "бронзоветь"», - говорит эксперт о Викторе Ющенко. По мнению Бондаренко, этот процесс с ним начался не только до его президентства, но и до возглавления партии «Наша Украина».

Политолог вспоминает, что уже в 2004 году можно было наблюдать пренебрежительное отношение со стороны Виктора Ющенко к своему окружению. Это, он считает, характерная примета бывшего президента Украины. С другой стороны, украинское общество могло этого не заметить. «Широкой общественности он демонстрировался в виде такого человека с широкими жестами, демократической натуры, доступного, абсолютно земной и прочее», - отмечает Бондаренко.

Он рассказывает, что уже в 2007 году скрытые тенденции политика стали видимыми: и характер президента, и деятельность в тени его окружения, и дерзость команды Януковича. «Все это, этот коктейль, он привел к взрыву», - заключает эксперт.