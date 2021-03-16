Виктора Балогу в своё время называли серым кардиналом президента Ющенко. Насколько это справедливо? Какую роль в государстве он на самом деле играл?

На эти вопросы в программе «Культ личности» отвечает историк и политолог Кость Бондаренко.

«Виктор Балога – это человек, который фактически взял в свои руки бразды правления. В его руках оказалось управление президентской администрацией (в то время – секретариатом президента). Фактически Балога управлял страной от имени президента. Рассказывают такую историю: однажды он приехал в Закарпатье и решил продемонстрировать своему окружению, насколько он всесилен. В ресторане, где происходило дело, он взял салфетки и на каждой отпечатал факсимильную подпись президента – показал, что он может управлять страной. Не знаю, правда это или легенда», - рассказывает историк.

Действительно, продолжает он, Виктор Ющенко всё больше «бронзовел», почивал на лаврах. Он считал, что его миссия была выполнена в тот момент, когда он получил удостоверение президента. Он уже обеспечил себе место в истории Украины, а всё остальное его мало волновало.

«В то время целый ряд отраслей был отдан на откуп «любим друзям». Внешняя политика Украины полностью лежала в кильватере американской политики. В 2005 году Ющенко, посетив Вашингтон, выступил с заявлением: мы совместно с Соединёнными Штатами будет устанавливать демократию в Беларуси и на Кубе. Кубинцы как раз тогда бесплатно лечили украинцев, пострадавших от чернобыльской аварии – и, естественно, восприняли это крайне болезненно», - говорит Кость Бондаренко.

Ранее этот эксперт рассказывал об отношениях президента Виктора Ющенко с донецкими элитами.

Также Бондаренко напомнил о происхождении выражения «люби друзи».