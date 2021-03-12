Перемога Віктора Ющенка у 2005 році суперечила інтересам донецьких еліт та взагалі всього східного регіону. Про те, якими були їхні подальші стосунки – конфліктними чи компромісними – розповів історик і політолог Кость Бондаренко у програмі «Культ особистості» .

Експерт відзначає лояльне ставлення донецьких еліт до вибору Києва, а також згадує промову Ющенка, яка була, на його думку, доволі гордовитою. «Коли хтось спробував йому щось сказати, він відповів: “я вам не пастух гусей, щоб ви мені тут вказували”», - розповідає Бондаренко.

З одного боку, Донецьк очолював Вадим Чупрун, якого Бондаренко називає доволі слабкою політичною фігурою, з іншого – Київ не втручався у справи донецьких еліт, а відтак дав їм право на самостійний розвиток.

Коментує експерт і справу Бориса Колесникова, яка нічим не закінчилася, а тому політика звільнили. Тим не менш, він не дає відповідь на питання, чи була ця справа замовною, мовляв, правда може бути відомою лише двом людям – Колесникову та Луценку. «Але, в будь-якому випадку, справа йде як в старому анекдоті: за велосипед я вже відсидів», - каже він.

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