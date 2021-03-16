Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе «Культ личности» заявил, что Виктор Ющенко поверил в свое мессианство и почувствовал себя мессией

«Его окружение первоначально думало, что это блажь со стороны Ющенко. С другой стороны, потом, когда они уже поняли, что он превращается в такого себе деспота фактически под демократическими вывесками и лозунгами, они постепенно начали формировать некую фронду внутри. Эта фронда вылилась в созданную по инициативе Юрия Луценко и инициативе целого ряда людей из бывшего окружения Ющенко группу «Самопомощь», - говорит эксперт.

Бондаренко также напомнил об информационной кампании против Луценка. В СМИ появлялась информация, что у него якобы есть израильское гражданство. Более того, сообщалось, что Луценко даже готовит заговор против Ющенко.

«Как раз накануне всех драматических событий 2007 года, когда произошел роспуск парламента, в информационное пространство начали вбрасывать целый ряд определенных информационных посылов, связанных именно с Юрием Луценко. И говорилось о том даже в этих посылах, что у него есть израильский паспорт, например, что он гражданин Израиля… Потом говорилось о том, что его финансирует Давид Жвания. Говорили о том, что, опять же, как в 2005 году говорилось о Юлии Тимошенко, что она готовит заговор против Ющенко, точно так же начали говорить о том, что Луценко едва ли не готовит заговор против Ющенко», - рассказал политолог.

По словам историка, после этого в околополитических кругах Луценко получил прозвище «звезда Давида», что подогревалось слухами о его израильском паспорте и чрезвычайной близости к Давиду Жвании.

Ранее Politeka сообщала, что Бондаренко рассказал о компромиссе между Ющенко и Януковичем.

Напомним, Бондаренко заявил, что с 2005 года президент Украины лишился абсолютной власти.