Дважды украинцы выбирали президента в один тур (в 1991 и 2014 годах), в остальных случаях – в два. Только на выборах 2004-2005 года пришлось проводить фактически третий тур. Какое значение он имел и как сказался на дальнейшей истории нашей страны?

Об этом в программе «Культ личности» рассказывает историк и политолог Кость Бондаренко.

«Это был первый случай после принятия Конституции в 1996 году, когда элитам стало ясно, что волей-неволей придётся выйти за конституционные рамки. В 2004 году появился тезис «Дух закона должен доминировать над буквой», который позднее не раз повторяли наши политики. Элиты пришли к компромиссу: парламентское большинство соглашается на новое голосование, фактически – третий тур выборов, но ставит условием внесение изменений в Конституцию, которые ограничат возможность нового победителя влиять на ситуацию в стране. С 2005 года президент Украины лишился абсолютной власти», - отмечает историк.

До этого, по его словам, власть президента и в самом деле была практически абсолютной. Почти ни в какой другой стране Европы глава государства не имел таких неограниченных полномочий. Исключение составляли только Беларусь, где уже тогда царствовал Александр Лукашенко, и в некоторой степени Франция. Так что в 2005 году в Украине сменилась не только власть, но и государственный строй.

«Украина до 2005 года была суперпрезидентской республикой. Затем возможности президента влиять на парламент и правительство были ограничены. Это и была конституционная реформа, которая превратила президентскую республику в парламентско-президентскую», - считает гость программы.

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