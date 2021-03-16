В очередном выпуске программы «Политика наизнанку» ее автор и ведущий, политический эксперт Дмитрий Снегирев взял интервью у политолога Руслана Бизяева. Предметом для обсуждения стало расследование Bellingcat, которое эксперты считают инструментом новой политической игры Великобритании.

«Британия начала свою игру в Украине. И с этим, наверное, связан договор о военно-финансовом сотрудничестве с Великобританией (подписан в октябре 2020 – Ред.). Имеется в виду строительство двух военно-морских баз и выделение нам денежного транша на строительство флота. Это и было первым шагом Великобритании. Она заявила о себе как игрок на политической арене, а чтобы повысить ставки, появляется Bellingcat. Великобритания показала зубы и пытается позиционировать себя как одного из лидеров в старой Европе», - считает Дмитрий Снегирев.

Руслан Бизяев продолжает тему роста политического влияния Великобритании в Европе.

«Если разделить страны по геополитическому весу, станет понятно, что есть страны – инструменты, страны – фигуры и страны – игроки. Находясь в Европейском Союзе, Великобритания была фигурой. Попав в этот новый европейский «Советский Союз» (по выражению экс-премьера Украины Валерия Пустовойтенко), британские лидеры приняли решение, что им не по пути с этой концепцией. Они отошли и сразу начинают искать точки опоры. Одной из них стала Турция, заключение огромного военно-технического контракта с возможностью Турции стать дистрибьютором британского оружия. С другой стороны – Украина», - разъясняет Бизяев логику новых геополитических раскладов.

Впрочем, отмечает эксперт, у фигурантов нового альянса пока нет уверенности в новом союзнике, добавляет он.

«Очевидно, возникли вопросы, насколько можно включать Украину в эту новую конструкцию: Великобритания – Турция – Украина. Сможет ли эта третья часть, с британской точки зрения, быть надежной? И не получится ли вместо треугольника двуугольник?», - рассуждает он.

Напомним, украинский философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев рассказал о газе как о политическом инструменте.

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