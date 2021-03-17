Петр Порошенко уже осенью может попасть под прицел Соединенных Штатов Америки, поэтому нет иллюзии, что снова он не сможет стать президентом.
Об этом сказал политолог Александр Харебин в программе “Романенко Беседы”.
По словам Александра Харебина, США взялись за Игоря Коломойского, которого обвиняют в коррупции и махинации с природными ресурсами в 2014-2015 годах, а поскольку тогда без Петра Порошенко мухи не летали - он может стать следующим, кто будет под прицелом Штатов.
“При чем, он следующий со стороны американцев, в их же логике. И я думаю, что это вопрос осени. Я конечно не знаком с господином Байденом, у меня нет фоточек, где мы обнимаемся, но простить слив пленок из ситуативной комнаты, и мокание президента США в такое, мягко говоря, как Порошенко использует слово “гімно”... Я не знаю, стоят ли какие-то там отношения репутационных потерь”, - сказал Александр Харебин.
Он отметил, что понятно, что слив информации произошел с Украины, и мог исходить от Петра Порошенко или его окружения. Поэтому, он более чем уверен, что Порошенко будет следующим.
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“Более того, эту историю, эту версию поддержат все - как внутренние олигархи, так и внутренний электорат Зеленского. Потому что недоверие и вселенское зло, человек, который разрушил все ценности и все, к чему прикасался - превратилось в прах - такое не прощается. Поэтому иллюзия о том, что Порошенко может стать седьмым, в общем-то, зная настроения внутри его штаба, могу сказать следующее - его вменяемые штабисты перекрестятся. Они ждут появления нового мессии, который займет нишу ультрапатриота”, - добавил политолог.
Как сообщала Politeka, по мнению Якубина, у наших политиков какая-то есть дикая надежда, что США будут за них делать их работу.
Также Politeka сообщала, что Гладких заявил, что политическая стратегия Порошенко построена вопреки “противодействии реваншу”.