Петр Порошенко уже осенью может попасть под прицел Соединенных Штатов Америки, поэтому нет иллюзии, что снова он не сможет стать президентом.

Об этом сказал политолог Александр Харебин в программе “Романенко Беседы” .

По словам Александра Харебина, США взялись за Игоря Коломойского, которого обвиняют в коррупции и махинации с природными ресурсами в 2014-2015 годах, а поскольку тогда без Петра Порошенко мухи не летали - он может стать следующим, кто будет под прицелом Штатов.

“При чем, он следующий со стороны американцев, в их же логике. И я думаю, что это вопрос осени. Я конечно не знаком с господином Байденом, у меня нет фоточек, где мы обнимаемся, но простить слив пленок из ситуативной комнаты, и мокание президента США в такое, мягко говоря, как Порошенко использует слово “гімно”... Я не знаю, стоят ли какие-то там отношения репутационных потерь”, - сказал Александр Харебин.

Он отметил, что понятно, что слив информации произошел с Украины, и мог исходить от Петра Порошенко или его окружения. Поэтому, он более чем уверен, что Порошенко будет следующим.

“Более того, эту историю, эту версию поддержат все - как внутренние олигархи, так и внутренний электорат Зеленского. Потому что недоверие и вселенское зло, человек, который разрушил все ценности и все, к чему прикасался - превратилось в прах - такое не прощается. Поэтому иллюзия о том, что Порошенко может стать седьмым, в общем-то, зная настроения внутри его штаба, могу сказать следующее - его вменяемые штабисты перекрестятся. Они ждут появления нового мессии, который займет нишу ультрапатриота”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka , по мнению Якубина, у наших политиков какая-то есть дикая надежда, что США будут за них делать их работу .