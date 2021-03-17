Группа народных депутатов-мажоритарщиков Луганской области Сергей Шахов, Сергей Вельможный и Александр Сухов от партии «Наш край» обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.



Об этом на брифинге в парламенте заявил заместитель председателя временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Сергей Вельможный, передает телеканал «РАДА ТВ».



«Председатель Луганской гражданско-военной администрации Гайдай в период, когда пожары приобрели наибольший размах и привели к гибели 16 человек, не назначил руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на региональном уровне, который должен был создать штаб для непосредственной координации действий спасателей, а также не обеспечил организацию мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также не организовал эвакуацию населения», - отметил Вельможный.



Он сообщил, что члены ВСК на своем заседании 16 марта единогласно приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту Украины об увольнении Гайдая с занимаемой должности и Александра Стрюка с должности главы военно-гражданской обладминистрации Северодонецка.



«Несмотря на указ президента в Луганской области до сих пор отсутствует автоматизированная система автоматического оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, и не проведены мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров в будущем», - добавил нардеп.



По словам Вельможного, ВСК также поддержала обращение к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой заслушать отчет Гайдая об организации деятельности по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с масштабными лесными пожарами на территории Луганской области в прошлом году и о принятии решения о соответствии Гайдая занимаемой должности.



Замглавы ВСК сообщил, что комиссия также решила обратиться к министру внутренних дел с требованием отстранить главу ГСЧС Луганской области Михаила Пшика от выполнения обязанностей и дать оценку его деятельности при ликвидации лесных пожаров.