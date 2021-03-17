Андрея Богдана подозревают в том, что он и его знакомые наносят ущерб государству на миллионы долларов в интересах олигарха Константина Жеваго

На телеграмм-канале Инсайдер UA сегодня появилась информация о том, что бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан вместе с экс-юристом Курченко Андреем Довбенко и его женой Анной Огренчук (чья свадьба на Лазурном побережье стоимостью в миллионы евро гремела на всю страну) якобы терроризируют украинские суды в интересах Жеваго.

Как пишет "КП в Украине", по сведениям телеграм-канала, за каждое решение суда Жеваго платит 1 миллион долларов. Казалось бы, огромная сумма! Но, по мнению авторов канала, именно такие дорогие решения судов позволяют Жеваго не платить миллионные долги государству.



Суть дела: Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал за 850 млн грн пул кредитов АО "ДЕЛЬТА БАНК", ОАО "КБ "Надра", АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ". Основным активом, включенным в пул, была задолженность по кредитам ЧАО "РОСАВА" Константина Жеваго.



Средства от продажи государство направило на расчеты с кредиторами. Вроде бы все логично. Но Хозяйственный суд Киева признал торги недействительными. ФГВФЛ считает, что это может заблокировать вообще всю работу с проблемными кредитами в стране.

"Накануне следующего судебного заседания, 18 марта, Жеваго через своих людей снова пытается обмануть пострадавших вкладчиков банков, - говорится в сообщении. -

Цена вопроса – 35 млн долларов. Прибыли для Жеваго, а значит, убытков для государства".



Это самый дорогая покупка лота за всю историю продажи проблемных активов в Украине.



Эксперты отмечают: если суд принимает решение не в пользу ФГВФЛ, это может иметь значительные негативные последствия для инвестиционного климата Украины с учетом уже существующих проблем в судебной системе Украины.

По мнению авторов телеграм-канала, таким образом Андрей Богдан использует испорченные отношения с Президентом, якобы доказывая, что всё еще может влиять на суды и зарабатывать миллионы долларов.