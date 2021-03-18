Приходится признать очевидное: мирный план по Донбассу, который Владимир Зеленский выдвигал в начале президента, показал свою несостоятельность. Есть ли на Банковой другой план – хотя бы тот, о котором говорил глава Офиса президента Андрей Ермак?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» комментирует аналитик, политолог и эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев.

««Есть ли у вас план, мистер Фикс?». Да, Ермак говорит, что Германией и Францией разработан новый мирный план, но Германия и Франция об этом знают? Давайте смоделируем ситуацию: мы находимся в Трёхсторонней контактной группе. Мы постоянно находимся в контакте, «холодном» или «тёплом». Есть повестка дня, которую мы обязаны чем-то наполнять», - говорит он.

При этом, по его словам, мы понимаем: чтобы что-то сработало, нам об этом нужно договориться. А для этого должен существовать некий базовый документ – условно говоря, план. Тут один из участников переговоров приносит план, по его словам, кем-то разработанный, и предлагает его подписать. Естественно, ему ответят: вообще-то так дела не делаются.

«Если мы вчетвером о чём-то договариваемся, то хотя бы согласовываем основные параметры договорённостей. Если вы втроём о чём-то договорились без меня, то меня это ни к чему не обязывает. Недаром европейская пресса молчит по поводу плана Ермака», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев прокомментировал политические перспективы партии «Слуга народа».

Также он отметил важность государственной политики в области формирования общественного мнения.