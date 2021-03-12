Своїми думками з приводу того, що в Офісі президента не звертають достатньо уваги на інформаційну політику, поділився Руслан Бізяєв, аналітик, політолог та експерт Українського інституту політики, у програмі «Романенко. Бесіди» .

«Поки не буде державної політики в галузі того, що ми називаємо формування громадської думки – ми постійно будемо між двома або трьома центрами впливу: внутрішнім, який формують олігархи, і двома-трьома зовнішніми», - стверджує Бізяєв.

На його думку, теперішній українській владі не вистачає передусім ґрунтовної стратегії. Експерт у приклад наводить ситуативну кімнату та стратегічну дев’ятку колишнього президента Петра Порошенка. На відміну від цього, зараз немає жодної системи.

Офіс президента, як зазначає політолог, не має конкретної окремої людини, яка би займалася стратегією ведення інформаційної політики. З іншого боку, цим займається чи не кожен перший. «Коли займаються всі – не займається ніхто», - робить висновок Бізяєв.

Саме тому, на його думку, й досі немає стратегії, яка би вела до очікуваних результатів діяльності теперішньої влади.

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