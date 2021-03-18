Крымский вопрос — это вопрос международной безопасности. Так заявил украинский дипломат Александр Левченко в эфире программы «Романенко. Беседы», где также рассказал, сколько на самом деле крымчан было за присоединение к России

Сейчас седьмая годовщина этого псевдореферендума, на который еще украинские власти имели влияние, на людей, которые жили в Крыму в марте. Левченко отметил, что существует разница официальных цифр Кремля по поводу голосовавших и желающих присоединиться к России и того, что было в действительности: по их данных 70-80% проголосовали, из которых около 90% с чем-то за отсоединение. Но дипломат утверждает, что совсем другое количество людей выступали за это.

«В Крыму не было еще критической массы того, чтобы население полуострова так бы взяло и, так сказать, «возвращаемся в Россию». Да, там были всегда пророссийские силы, но это была часть региональных сил. Ну 12%, 25% максимум из-за событий на Майдане. Но это 25%, понятно, что еще 20-25% - им безразлично, но 30-35% абсолютно были против этого. То есть, большинство было против. И очень жаль, что таким образом все произошло», - говорит Левченко.

Он отмечает, что нужно не жалеть, а думать, как можно отыгрывать ситуацию назад. Поэтому сейчас организовывают Крымскую платформу, и это очень важно, потому что у нас пока не было создано международного формата для обсуждения вопроса деоккупации Крыма.