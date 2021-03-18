Президент Владимир Зеленский поддержал введение ограничений на импорт электрической энергии из России и Беларуси и обратился с соответствующим поручением к премьер-министру Дениса Шмыгаля.
Об этом говорится в ответе президента на запрос народного депутата Михаила Бондаря, копию которого нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.
"Поддерживаю предложение по ограничению импорта электрической энергии из государств, которые не являются членами Энергетического сообщества и необходимости усовершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Д. Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и ввести комплекс действенных мер», - говорится в ответе Президента.
Также Зеленский поручил Секретарю СНБО Алексею Данилову привлекли совет экспертов и вынести проекты решений по импорту электроэнергии из России и Беларуси на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.
Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
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Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.