Украинский политолог и политический эксперт Руслан Бортник в программе «Культ личности» заявил, что мир использует Украину для улучшения отношений с Россией.

«И США, и Британия, Европейский союз, Турция – кто угодно – работая в Украине или по Украине, всегда финальной стратегической целью имеют отношения с Россией. Украина – это просто часть их отношений с Россией. Кто получает тут выигрыш какой-то на украинской платформе – получает возможность управлять украинской властью, тот получает намного более выигрышную позицию в переговорах с Россией», - говорит эксперт.

По его словам, союз РФ и КНР – это самый страшный сон для западной дипломатии, и США будут делать все, чтобы не допустить этого.

«Союз России и Китая, особенно в военном ключе и экономическом – это их страшный сон. Если Китай начнет даже неформально признавать Крым российским – посыпятся страны Африки, Латинской Америки… Все начнет сыпаться. И Америка это понимает. Они понимают эти риски, в отличие от нас. И они будут делать все, чтобы не допустить этого союза», - сказал Бортник.

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