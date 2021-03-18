Что переживает сейчас Европейский союз: кризис, обновление, или то и другое вместе?

Об этом в программе «Культ личности» рассказывает политолог и политический эксперт, глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Евросоюз ещё как минимум два года ни к чему не придёт. Сначала должна стабилизироваться ситуация в Германии – нужно, чтобы стало понятно, что будет после Меркель. Другая интрига – президентские выборы во Франции в следующем году. Два года Евросоюз будет неспособен на какую-то системную политику в отношении Украины», - считает эксперт.

По его мнению, в этом направлении возможна политика каких-то отдельных стран, и даже какие-то резкие действия Германии и Франции на украинском направлении. Возможно, например, усиление давления на Украину или выдвижение каких-то новых предложений. Для европейского общественного мнения Украина – вопрос не первостепенный, но всё же связанный с безопасностью континента.

«Я не исключаю, что немецкие или французские элиты могут разыграть эту карту на предстоящих выборах. Могут даже предложить какой-то новый формат взамен Минских соглашений. Если удастся достичь мира в Украине, то Макрон будет переизбран на новый срок – или, по крайней мере, это серьёзно повлияет на его переизбрание. Во Франции международные проблемы – не только Украина, но даже Сирия и Мали – очень сильно влияют на результат выборов», - говорит Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт высказался о заседаниях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Также он заявил о стремлении США национализировать активы Игоря Коломойского на своей территории.