У своєму блозі політолог Руслан Бортнік назвав плани по націоналізації «Мотор Січі» спробою знайти соломонове рішення, а також розповів, що ця ситуація набагато складніша, ніж здається на перший погляд.

«На цьому тижні було засідання РНБО. Воно розвивалося, в принципі, в рамках цієї ж стратегії, але «бабаха» не вийшло. Мені здається, що взагалі засідання РНБО, як і форум Україна-2030, ці форуми себе в значній мірі вичерпують інформаційно, вони викликають все менше і менше уваги і ексклюзиву», - вважає Бортнік.

Тим часом, він зазначив, що на засіданні РНБО піднімалися також цікаві питання. Перш за все, напевно, це питання, яке стосується націоналізації «Мотор Січі». Було заявлено про плани, що «Мотор Січ» буде націоналізована.

«Мені здається, що це таке соломонове рішення між тим, щоб віддати цю компанію китайським інвесторам або ліквідувати цю компанію, передати в управління західним партнерам», - каже Бортнік.

На його думку, з одного боку, ця спроба зрозуміла, а з іншого - вона загрожує продовженням міжнародних позовів щодо націоналізації до української держави, яка бере на себе відповідальність в міжнародних судах. Китайські інвестори вже подали позовів на кілька мільярдів і будуть продовжувати боротися в міжнародних судах, оскільки шанси виграти у них досить хороші.

«Сама ж історія «Мотор Січі» дуже складна: там є і сімейний конфлікт, і політичний конфлікт, і елементи недобросовісної економічної конкуренції. Там ситуація набагато складніша, ніж вона здається на перший погляд», - заявив політолог.

Підсумовуючи, Бортнік зазначив, що рішення щодо націоналізації повинні будуть прийняти суди або уряд, і саме на них ляже потім питання захисту цього рішення.

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