Один из идейных наставников идеологии нацизма, британец Чемберлен Хьюстон Стюарт, утверждал, что Англия и Германия - это два больших германских народа, достижения которых превосходят достижения остального мира.

Как пишет Politeka.net, подробнее об этом рассказал в своем блоге политолог Руслан Бизяев.

Эксперт утверждает, что для немецких нацистов 20 века Чемберлен Хьюстон Стюарт стоит чуть ли не ближе всех в идеологическом плане. Чтобы не быть голословным, Бизяев вспоминает, что его работу «Основы XIX века» в среде нацистов называли своеобразной Библией, а книга другого идеолога нацистской партии Альфреда Розенберга «Миф ХХ века» является его продолжением.

Бизяев рассказывает, что во времена Первой мировой войны Чемберлен переехал в Германию, ведь в этом государстве видел больше перспектив для доминирования белой человеческой расы.

В то же время он и дальше пропагандировал мысль о том, что Англия и Германия - это два больших германских народа, а их достижения превосходят достижения остального мира. В частности Германия, по его мнению, - страна скорее солдат и торговцев. «Именно он, английский аристократ и кабинетный ученый, увидел в "маленьком ефрейторе" Гитлере "исполнителя своей жизненной миссии и истребителя недочеловеков"», - отмечает Бизяев.

Один из руководителей Третьего Рейха, Рудольф Гесс, прокомментировал гибель Чемберлена 1927 года как потерю едва ли не самого большого бойца и мыслителя немецкой дела. «В последний путь Чемберлена провожали гитлеровские штурмовики, одетые в униформу», - добавляет политолог.

Напоминаем, Бизяев рассказал детали объявления Германии войны Польше.

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