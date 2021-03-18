В Украине не работает никакая теория соленых огурцов, которая подразумевает, что люди, которые попадают в политику, портятся и становятся частью системы, потому что эти конкретные люди были такими еще до этого.

Об этом сказал предприниматель Павел Себастьянович в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

“Первый миф - что во всем виноваты олигархи. Второй - о плохом народе. Я уверен, что у нас среди 30 или 40 млн населения есть люди с любой компетенцией. Просто никто не ставил себе цель подобрать людей под какую-то задачу. И третье - это теория соленых огурцов, в которой говорят, что если нормальный человек туда попадает, то он обязательно там испортится и начнет действовать так, как действует вся система”, - сказал Павел Себастьянович.

Он отметил, что не верит в это и у него нет таких знакомых, которые бы стали частью власти и изменились. Те, кто вошли во власть - они были такими до того, как вошли.

“И вот эта вот теория соленых огурцов - она предполагает, что есть какая-то система, и эта система незыблема, неизменна. Она состоит из какого-то рассола, куда бы кто там не пришел - он ничего не может изменить… Вся система, которая есть, она же и состоит из этих людей и тех законов, которые они пишут. Система, опять же, это не олигархи, это не плохой народец, а конкретные чиновники, которые пишут под себя законопроекты, и сами по этим законопроектам живут. И, соответственно, мы все тоже живем по этим законопроектам. То есть, нет никакой теории соленых огурцов, а есть просто люди конкретные, которые притягиваются”, - подчеркнул предприниматель.

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