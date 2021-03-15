Що таке проблема залежного шляху у економічній сфері та як від цього залежить державний розвиток, розповів у програмі «Романенко. Бесіди» соціальний і політичний філософ Володимир Шимальський, а також пояснив, чому без високого рівня демократичних інститутів зростання економіки неможливе.

Шимальський розповів, що аналіз даних валового продукту на кожного жителя країни за 2 століття показав два курси, за якими може йти країна. Перший – це повільний рух уздовж траєкторії, а другий – набрати свою траєкторію та підніматися вверх. Так виникло економічне поняття колії залежності.

«175 країн повзе, а 25 країн йдуть вгору, нібито вони переходять на нову космічну швидкість», - конкретизує він дані дослідження. Ривок за 2 століття відбувся, як пояснює експерт, завдяки функціонуванню нових структур. Шимальський пояснює, що особливо з середини 20 століття створені за капіталізму інститути продемонстрували значний розвиток у соціокультурному плані, створили нові матриці, що й призвело до сплеску в економіці. Також не підтвердилася думка, що за демократичної системи високого рівня неможливий занепад економіки, приклад цьому – Китай і його теперішній розвиток.

Найяскравішим прикладом цього є, звісно, Японія, яка після закінчення Другої світової взяла інший курс розвитку, змінивши соціокультурну матрицю. Наприклад, Володимир Шимальський говорить про роботу «Хризантема і меч», яку разом виконали японські та американські вчені ще протягом війни. Тут відбувається переоцінка ідеалів та пріоритетів, зокрема статус імператора: відкинули його божественне походження та визнали людську природу.

Згадує політолог і про дискусію щодо відмови від ієрогліфів, яка відбулася в японському середовищі в минулому столітті. «Вони хочуть створити нову ідентичність, тому що це їх тримає в цій колії, при всьому при тому, як вони розвинені», - пояснює він.

Нагадуємо, Толкачов назвав причини економічних криз 2008 і 2014 років .