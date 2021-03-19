Законопроект №3091 об экологическом контроле нельзя принимать в таком виде, поскольку он значительно расширяет полномочия инспекторов и содержит коррупционные риски

Об этом заявил народный депутат, член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Сергей Шахов.



«Экологические инспекции хотят превратить в еще одного монстра, который окажет коррупционные деяния. Я считаю, что достаточно экологической инспекции, которая просто должна работать. Так отметила вчера генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своем совещании», - подчеркнул нардеп.



Зато, по его словам, Министерство экологии хочет значительно расширить права экологических инспекций, дав им право даже без судебного разбирательства проводить внеплановые проверки и закрывать предприятия.



«Они делают «Шариковых», которые на местах, не имея образования и опыта экологических инспекций, могут ходить и закрывать все предприятия. Проверка может длиться целый год! То есть имеют право кошмарить полностью малый, средний и крупный бизнес», - объясняет нардеп.



Кроме того, продолжает Шахов, представители экоинспекции могут врываться на предприятия даже ночью или в выходные дни – когда на месте нет директора или другого уполномоченного лица.



«В данном случае мы можем нанести колоссальный ущерб государству и потерять бизнес, который у нас и так на ладан дышит. Ведь простой инспектор может закрыть большой металлургический комбинат без суда", - резюмировал нардеп.



Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала не принимать законопроект №3091, ведь он требует значительной доработки. По мнению ЕБА, Государственная экологическая инспекция должна быть союзником бизнеса в деле защиты окружающей среды. Пока же единственная цель инспекции-это проверка и санкционирование предприятий, что влечет за собой давление на бизнес и создает коррупционные риски.



Ранее президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что принятие законопроекта о государственном экологическом контроле №3091 и внедрение его норм приведет к остановке отечественной промышленности.