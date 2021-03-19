Печальная история как мастера сорта превратились в телепней по вопросам ковида
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.
Еще несколько дней назад они не планировали введение локдауна, хотя ситуация в Киеве была угрожающей.
Еще вчера днем они не запрещали продавать билеты на Шахтер-Рома в Киеве, хотя ситуация в Киеве была крайне угрожающая.
Сегодня же они объявили о локдауне фактически за сутки до его начала. При этом они забыли заранее предупредить всех работодателей и всех граждан об этом! Совершенно очевидно, что это приведет к массовым вынужденным отпускам, очередной потере средств или закрытию малого и среднего бизнеса. При этом власти забыли предусмотреть план поддержки бизнеса и помощи малообеспеченным на этот 3-х недельный локдаун.
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Зато, расходы на содержание Верховной Рады, Киевсовета... и других структур власти, которые тоже решили отказаться от работы в пленарном режиме никто сокращать не собирается!
Ну не телепни по вопросам ковиду?