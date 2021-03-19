Печальная история как мастера сорта превратились в телепней по вопросам ковида

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Еще несколько дней назад они не планировали введение локдауна, хотя ситуация в Киеве была угрожающей.

Еще вчера днем они не запрещали продавать билеты на Шахтер-Рома в Киеве, хотя ситуация в Киеве была крайне угрожающая.

Сегодня же они объявили о локдауне фактически за сутки до его начала. При этом они забыли заранее предупредить всех работодателей и всех граждан об этом! Совершенно очевидно, что это приведет к массовым вынужденным отпускам, очередной потере средств или закрытию малого и среднего бизнеса. При этом власти забыли предусмотреть план поддержки бизнеса и помощи малообеспеченным на этот 3-х недельный локдаун.

Зато, расходы на содержание Верховной Рады, Киевсовета... и других структур власти, которые тоже решили отказаться от работы в пленарном режиме никто сокращать не собирается!

Ну не телепни по вопросам ковиду?