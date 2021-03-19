Фильм-расследование Bellingcat еще до своего выхода уже вызвал вокруг себя определенный резонанс. По некоторым данным его премьера приходится на 15 марта, с другой стороны - сам Христо Грозев, автор киноленты, еще не озвучивал точной даты.

Дмитрий Снегирев, политолог и сопредседатель ГИ «Правое дело», посвятил обсуждению этой ситуации новый выпуск своего блога «Политика наизнанку».

Эксперт рассказывает, что кинокартина изображает события, которые касаются спецоперации «Вагнергейт», которую проводила Службы безопасности Украины в августе прошлого года. Команда Bellingcat проводит расследование провала задержки «вагнеровцев», но за этой работой также ведет свое наблюдение Офис президента. Итак, интерес к будущему фильму только растет с приближением его премьеры.

С одной стороны, журналист Дмитрий Гордон сообщает о выпуске фильма 15 марта, с другой - в тот день премьера так и не состоялась, а тот же Гордон сообщил о ее переносе на 5 апреля. По его словам, это должно быть «экстраординарное событие». «Холодным душем стало заявление авторов этого расследования о том, что даже Bellingcat не знает, когда выйдет фильм», - завершает это обсуждение Снегирев.

Итак, можно сделать вывод, что ситуация вокруг фильма и даты его выхода довольно сложная. «Авторы говорят, что в украинских СМИ наблюдается нездоровая информационная компания вокруг выхода этого фильма», - отмечает эксперт.

Напоминаем, Снегирев прокомментировал спецоперацию «Вагнегейт».

Ранее Politeka сообщала о том, что политолог выступил с заявлением по поводу чиновника Минобороны.